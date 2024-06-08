Jaime Rumbea | Absencia

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“Consideramos que el trabajo no puede ser considerado una mercancía y los reconocimientos de los derechos no pueden estar sometidos a razones de carácter económico, sino que deben atender a otros principios”, dice el fallo de cumplimiento obligatorio para CNT. Además, resalta que “la negociación colectiva debe obedecer a los principios de justicia social y laboral, por lo que el tribunal rechaza la negativa de la empresa en función de una supuesta falta de presupuesto”. Leí esto en un contenido publicado por Primicias titulado “Mientras se debate sobre ‘sueldos dorados’, CNT deberá crear bonos por antigüedad y por hijos”

Vamos, si la valoración económica que la sociedad le da al trabajo no puede estar sometida a “razones de carácter económico”, honestamente me pierdo. Si vamos aplicando el mismo razonamiento a todas las cosas a nuestro alrededor, advierto, algo va a salir mal. La noticia cuenta como un grupo de personas pretenden imponer a otras su voluntad por medio de un fallo judicial que se asentaría en algún tipo de fórmula, soportada en las normas, que excluye el “razonamiento económico”.

Nuestra tradición occidental, para lo que sirva, nos dice que confrontados ante cursos de acción de carácter económico, hemos de introducir algún nivel de razonamiento. ¿Será eso tan solo una idea suelta o un prejuicio histórico? ¿Un sesgo cultural? Existen corrientes de pensamiento que dicen que el “razonamiento” es parte del credo liberal y que no es más que un prejuicio ideológico anteponer el razonamiento a cualquier curso de acción.

Dice claramente que no importa el presupuesto puesto que cuando se debe pagar algo, se debe pagar paga. Pero no dice cómo. Lo que muestra la absencia de razonamiento...

Como “Un estado sin normas que hace inestables las relaciones del grupo, impidiendo así su cordial integración” definía Durkheim a la anomía, hace unos pocos siglos. Es la percepción de falta de norma respecto a la que confrontar el accionar propio. El razonamiento del primer párrafo de esta columna es realmente la mejor expresión de anomía que yo haya visto nunca. El problema que tenemos, piénsenlo, es de anomía.