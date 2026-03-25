Iñigo Balda | La soledad del poder

Cuando ves la mortalidad de cerca comienzas a pensar en qué dejas atrás, empiezas a pensar en tu legado

Donald Trump está ante un momento complicado de su presidencia. Con las elecciones al Congreso, donde la gran mayoría de asientos se deben renovar, un posible cambio de poder de la mayoría republicana hacia una demócrata es una posibilidad cada vez más creciente.

Además de este escenario, Donald Trump está viendo cómo pierde apoyos en su base MAGA (’Make America Great Again ‘/ Haz de los Estados Unidos Grande Otra Vez) ya que prometió paz, a diferencia de los belicistas Obama y Biden, para centrarse en los Estados Unidos únicamente. A cambio están recibiendo uno de los gobiernos más intervencionistas de la historia de Estados Unidos.

¿Cambió Donald Trump de parecer con lo que prometía? Esta es la pregunta latente en la mente de la gente, pero yo creo que tiene una explicación muy fácil.

Donald Trump tenía lo que yo considero el mejor trabajo del mundo: ser expresidente de los Estados Unidos. Tienes derecho a toda la información, seguridad del servicio secreto, cobras por aparecer en cualquier lugar y encima todo el mundo te sigue llamando ‘Señor presidente’, de por vida.

Él también estaba contento con este papel, con lo egocéntrico que es, y no pensaba volverse a presentar a las elecciones, hasta que empezaron a investigarlo y amenazar con juicios y prisión.

Trump se presentó a las elecciones para hacer lo mismo que hizo Biden, obtener un perdón presidencial luego de la caza de brujas que estaba sufriendo, pero nunca pudieron encontrarle algo suficientemente grave.

Trump hacía una campaña pensando en cuatro años y fuera, hasta que sufrió el atentado de la bala que le rozó el oído.

Mucho se ha especulado sobre este episodio. Hay quienes creen que fue montado. No lo fue, y esto no lo sé porque conozco a gente del FBI o porque tenga información privilegiada. Llego a la conclusión de que fue cierto por el cambio de Trump a partir de ese día sobre miles de temas.

Cuando ves la mortalidad de cerca comienzas a pensar en qué dejas atrás, empiezas a pensar en tu legado.

Si encima eres consciente del poder detrás del asiento de la Oficina oval, sabes del cambio y legado que puedes construir.

A partir de ese día Trump pensó en legado.

¿Cuál es el legado que quiere Trump? Dejar un mundo más seguro de que el recibió. Es por eso que está obsesionado con la paz en Ucrania, desmontar el comunismo cubano, le teocracia iraní y el narcorrégimen venezolano.

Es por eso que quiere ayudar al Ecuador a resolver el grave problema de narcotráfico que tenemos y por eso actuaron contra el Cartel de Jalisco.

El problema es que cuatro años no dan para tantos frentes.

El problema es que está muy solo.

Y el problema principal que tiene es que, al abusón de la clase, que solo conoce de ir al braveo es difícil entenderlo cuando actúa así, aunque sea con las mejores intenciones del mundo.

La comunicación es importante, y cuando no sabes explicar un plan es complicado que te sigan, a veces hasta los tuyos.