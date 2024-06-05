Iñigo Balda | Diagnóstico a la doctora

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Este fin de semana se celebraron elecciones en México, país que mantiene un delicado problema diplomático con Ecuador, después de la intempestiva irrupción de nuestra policía dentro de la residencia del embajador mexicano en Quito, para atrapar a Jorge Glas. El resultado era el esperado: victoria de Claudia Sheinbaum, la candidata del partido de izquierdas revolucionarias MORENA, convirtiéndose así en la primera mujer en gobernar el país norte americano. Escogida a dedo por el presidente actual Andrés Manuel López Obrador como su sucesora, hay muchas preguntas sobre qué hará Claudia Sheinbaum en su sexenio, que comenzará el día 1 de diciembre, con un discurso ante el congreso nacional de México, en el cual marcará su agenda.

Ahora, Sheinbaum no es AMLO. López-Obrador es un político de carrera forjado en ser opositor. Sheinbaum es una científica y académica, doctora en ingeniería ambiental, por lo que conoce la política y la vida fuera de ella también. Es menos populista que AMLO, ya que se apoya en datos más que corazonadas, y también es más recatada en sus comentarios, en comparación con su mentor; más conocido por sus exabruptos verbales. Sheinbaum dice que el proyecto social por un México más igualitario sigue, pero que va a enfocarse más en la sostenibilidad y el desarrollo de energías verdes, para conseguir la famosa transición ecológica.

Pero la gran incógnita con Sheinbaum es la que todos realmente queremos saber. ¿Qué hará la Doctora en temas como derechos humanos, protección de los periodistas, seguridad y sobre todo con la patata caliente que es el alfa y omega de todos los problemas actuales de México: el narcotráfico? AMLO ha mirado hacia el otro lado cuando le ha beneficiado y ha actuado laxamente en otras. En este país somos especialmente conscientes de el hacer y pensar de AMLO en este tema, ya que nos hemos visto afectados por sus carteles. ¿La Dr. Sheinbaum aprueba esto también del AMLO, o este es de los puntos de vista en los cuales no está de acuerdo?

México ha visto su economía crecer en los últimos tiempos, eso es un hecho innegable, pero sigue siendo un país con unas economía paralela y sumergida enorme, con un ejército propio (mejor armado que el mexicano) y su propia gobernanza. El poder del narco es enorme y plantarle cara complicado, pero sobre todo caro en vidas inocentes; pero es un problema que cada vez más corrompe una sociedad compleja como es la mexicana. Este es el gran tema con el que veremos si Claudia Sheinbaum es la verdadera continuidad del sistema establecido por AMLO, o si tiene sus reservas o dudas sobre el mismo e implementa otra estrategia para combatir un problema ya es estructural en México.

Solo el tiempo dirá qué tipo de presidente será la Dr. Sheinbaum, mientras tanto desde el Ecuador vemos expectantes si este cambio presidencial trae un cambio en la posición cerrada de México en solventar el impasse político-diplomático con Ecuador. Mientras aguardamos con expectación, como país “anfitrión” de carteles, la postura ante este problema para ver si se puede incrementar la colaboración en materia de seguridad, caminando hacia un mismo objetivo. O no. Solo el tiempo dirá.