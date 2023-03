Crisis múltiples y gobierno del banquero

La asesoría y cambio de estrategia electoral brindadas por Jaime Durán solo sirvió para el triunfo en el ballotaje al banquero Lasso e intuimos que también para el único programa social exitoso de su gobierno: la vacunación masiva contra la covid-19, obligatorio por salud pública. Pero su inexperiencia en el manejo del poder real le impidió detectar algunos problemas que no había podido conocer en 12 años de aprendizaje político-electoral y recorridos, sino que se asimilan solo desde una práctica política sistemática: desconocer el aprendizaje y práctica de la política como oficio y negociación, lo que significa no conocer el desenvolvimiento efectivo de las Funciones del Estado y las diversas problemáticas cotidianas de las formas territoriales en que se expresa el poder del Estado, para adiestrarse en las actividades de negociación para dialogar y atender a los actores sociales y políticos para lograr concluir un período. No comprender que la fragmentación partidista y sus resultados electorales conllevan que el proceso legislativo sea complejo y complicado, más allá de la mala calidad de los asambleístas o de sus ambiciones y utilitarismo. Y aplicar un plan de corte ultraneoliberal, donde predomina su adhesión al capital financiero y al ideario fondomonetarista, predominando propuestas privatizadoras como equiparar las universidades privadas con las públicas, la ley CREO que elevó impuestos a las clases medias y populares pero los redujo a las telefónicas, entre otras medidas, que agudizaron una serie de crisis múltiples -el desempleo creciente y aumento de la informalidad, inseguridad ciudadana, inflación creciente y del precio de la canasta básica, mala calidad servicios de salud y educación, etc.- que afectaron a la institucionalidad estatal y al régimen, y potenciaron los conflictos y demandas sociales.

Ignora los impactos de la recesión y la pandemia sobre los grupos sociales medios y bajos por su ceguera política, pero recupera el principio febrescorderista de “primero, ordenar la casa”; y rescatando la ley de defensa de la dolarización de Moreno, acumula cerca de 10 mil millones de dólares en el exterior, mientras la población se debate en la miseria.