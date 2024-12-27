Francisco Rosales: Extorsión internacional

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No, no se trata de los carteles de la droga ni de bandas de delincuentes. Ahora la extorsión es herramienta usada por gobiernos autoritarios y dictatoriales en connivencia con grupos políticos que pertenecen al Foro de Sao Paulo o al Grupo de Puebla. En el fondo son parte del Socialismo del siglo XXI.

Ecuador acaba de sufrir un intento de ese tipo por el gobierno de México (Claudia Sheinbaum) y la dictadura de Venezuela (Nicolás Maduro) que, a través del canciller de Colombia, notificaron al gobierno de Noboa la disposición de Caracas a conceder el salvoconducto a los refugiados en la embajada de Argentina, a cambio de que Ecuador proceda de igual manera con Glas, detenido en la cárcel de La Roca en cumplimiento de pena impuesta por delitos de corrupción. En conocimiento de tal infame propuesta, el propio presidente Noboa la rechazó indignado y advirtió que Ecuador no cederá a estos chantajes, más allá de la sustancial diferencia entre un condenado por las cortes de justicia y los refugiados políticos por la persecución del dictador de Venezuela.

Maduro ya logró que Estados Unidos libere a su compinche Alex Saab a cambio de liberar a decenas de presos políticos, incluyendo 10 estadounidenses detenidos en Caracas. Y en otra oportunidad logró la libertad de dos sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro, detenidos por narcotráfico, a cambio de la libertad de seis ciudadanos americanos presos en Caracas.

A su vez, el gobierno de Sheinbaum hizo saber a la Cancillería de Ecuador que concederá la extradición del exministro Walter Solís, detenido por la Interpol en México en cumplimiento de una difusión roja internacional por su implicación en actos de corrupción, a cambio del salvoconducto a Glas.

Estas prácticas ilegítimas e inmorales de las dictaduras declaradas o subrepticias son muestra del deterioro del nivel de las relaciones entre estados latinoamericanos y de la influencia de grupos políticos como la RC, en regímenes de la misma tendencia del que desgobernó Ecuador por 10 años.