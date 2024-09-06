Claudia Tobar Cordovez | Los nuevos héroes dignos de admirar
No se necesitan capas ni grandes recursos, solo la voluntad de que nos importe un poco más que al resto
Está bien admirar al goleador o al cantante pero, ¿quiénes son los verdaderos héroes que salvan vidas y transforman realidades? Existen personas de carne y hueso comprometidas con su país, que dedican su tiempo, recursos y energía para dejar un mundo mejor del que encontraron.
Estos héroes son empresarios que no se conforman solo con dar trabajo, pagar impuestos y no ser corruptos. Ellos sienten un llamado a ofrecer mejores oportunidades y a ser parte de la solución, no del problema. Estos empresarios han asumido de manera personal el reto de dejar huella y un legado, fundando organizaciones que abordan desafíos sociales importantes. Con sus propios recursos, se apropian de problemas como la desnutrición crónica infantil, la corrupción, los problemas ambientales e incluso la educación. Han dejado atrás el modelo asistencialista y paternalista de las fundaciones empresariales tradicionales, que se limitan a organizar agasajos o regalar canastas navideñas. En cambio, creen en la posibilidad de ofrecer oportunidades, trabajo, educación y soluciones sostenibles a largo plazo, promoviendo un desarrollo real y duradero. Colocan a las fundaciones de sus empresas como protagonistas de su negocio, alineando a todos sus colaboradores para trabajar, participar y resolver problemas profundos del país. Son articuladores de recursos internacionales y buscan hacer equipo con el Estado para fortalecer estas iniciativas. Estas personas son comunes y corrientes, no tienen capas ni superpoderes, pero cambian vidas. Sus programas e iniciativas transforman oportunidades para familias enteras, motivados por su genuino deseo de ayudar a los demás. No conciben dormir en paz sabiendo que hay personas que se acuestan con hambre o sin acceso a una educación de calidad.
Los héroes detrás de fundaciones como Redni, Unidos por la educación, Líderes para gobernar y Fundación futuro son verdaderos héroes. Lo más esperanzador es que, a diferentes escalas, con nuestros grandes o pequeños negocios, todos podemos ser héroes. No se necesitan capas ni grandes recursos, solo la voluntad de que nos importe un poco más que al resto y de ser parte de la solución, no del problema.