Claudia Tobar Cordovez | Los nuevos héroes dignos de admirar

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Está bien admirar al goleador o al cantante pero, ¿quiénes son los verdaderos héroes que salvan vidas y transforman realidades? Existen personas de carne y hueso comprometidas con su país, que dedican su tiempo, recursos y energía para dejar un mundo mejor del que encontraron.

Estos héroes son empresarios que no se conforman solo con dar trabajo, pagar impuestos y no ser corruptos. Ellos sienten un llamado a ofrecer mejores oportunidades y a ser parte de la solución, no del problema. Estos empresarios han asumido de manera personal el reto de dejar huella y un legado, fundando organizaciones que abordan desafíos sociales importantes. Con sus propios recursos, se apropian de problemas como la desnutrición crónica infantil, la corrupción, los problemas ambientales e incluso la educación. Han dejado atrás el modelo asistencialista y paternalista de las fundaciones empresariales tradicionales, que se limitan a organizar agasajos o regalar canastas navideñas. En cambio, creen en la posibilidad de ofrecer oportunidades, trabajo, educación y soluciones sostenibles a largo plazo, promoviendo un desarrollo real y duradero. Colocan a las fundaciones de sus empresas como protagonistas de su negocio, alineando a todos sus colaboradores para trabajar, participar y resolver problemas profundos del país. Son articuladores de recursos internacionales y buscan hacer equipo con el Estado para fortalecer estas iniciativas. Estas personas son comunes y corrientes, no tienen capas ni superpoderes, pero cambian vidas. Sus programas e iniciativas transforman oportunidades para familias enteras, motivados por su genuino deseo de ayudar a los demás. No conciben dormir en paz sabiendo que hay personas que se acuestan con hambre o sin acceso a una educación de calidad.

Los héroes detrás de fundaciones como Redni, Unidos por la educación, Líderes para gobernar y Fundación futuro son verdaderos héroes. Lo más esperanzador es que, a diferentes escalas, con nuestros grandes o pequeños negocios, todos podemos ser héroes. No se necesitan capas ni grandes recursos, solo la voluntad de que nos importe un poco más que al resto y de ser parte de la solución, no del problema.