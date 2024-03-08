Claudia Tobar: Mujeres apoyando a mujeres

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Hemos avanzado mucho en el tema de igualdad de género y este 8 de marzo sin duda se conmemora una fecha para celebrar estos avances. La realidad es que aunque existan políticas, resoluciones y acceso a productos, créditos y oportunidades el real cambio estará en la percepción de esa igualdad tanto para mujeres como para hombres.

Hay un fenómeno para las mujeres y es que en ámbitos laborales las mismas mujeres tienden a ser más duras que los hombres en cuanto a flexibilidad y consideraciones de cuidado que los hombres. Aunque nadie como una mujer conoce el malabarismo que hay que hacer para manejar casa, trabajo e hijos, nuestras compañeras de trabajo pueden convertirse en nuestras mayores críticas. Las jefas mujeres pueden ser más inflexibles que los hombres. Las razones son múltiples, pero la verdad es que muchas sentimos que tenemos que ponernos estándares altos entre nosotras para demostrar que no necesitamos ninguna ayuda. Estudios han demostrado que las gerentes de recursos humanos tienden a favorecer a candidatos hombres sobre mujeres, justificando estas decisiones con base en su supuesta preparación y talento. ¿Están nuestros propios sesgos guiando nuestras elecciones? Los sesgos cognitivos son prejuicios inconscientes que todos tenemos, pero es responsabilidad nuestra enfrentarlos y tratar de cambiarlos.

En este Día Internacional de la Mujer, a medida que trabajamos para cerrar la brecha de género -donde las mujeres aún ganan un 18 % menos que los hombres y solo una cuarta parte de ellas ocupan empleos adecuados-, debemos apoyarnos mutuamente. No quiero minimizar que aún hay variables que limitan nuestra participación en todas las industrias y puestos de liderazgo, pero en algunos casos las limitantes más grandes son nuestros propios prejuicios y falta de apoyo y sensibilidad entre nosotras.

Este 8 de Marzo seamos las mejores aliadas unas de otras y apoyemos el ascenso de más mujeres, brindándoles oportunidades laborales, otorgándoles el permiso necesario para equilibrar sus responsabilidades personales y profesionales, y hablando bien de ellas para que puedan avanzar en sus carreras.