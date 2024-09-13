Claudia Tobar: Ser mamá a tiempo completo

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En Ecuador, por cada 100 horas dedicadas al trabajo del hogar, que incluye tareas como alimentación, limpieza y reparaciones, las mujeres aportan significativamente más, con 88 horas, mientras que los hombres contribuyen apenas con 12 horas. Cuando una mujer trabaja a tiempo completo fuera de casa, no es que milagrosamente esas tareas, responsabilidades y preocupaciones se quedan en el hogar. Estas madres llevan consigo una mochila invisible con todas esas responsabilidades de cuidado y del hogar. En sus agendas está muy presente dar de comer a sus hijos, coordinar horarios, cuidados, requisitos escolares, controles médicos, etc. Mientras intentan encontrar su espacio laboral y demostrar al mundo que somos igual de capaces que los hombres, existe un fenómeno: las mujeres están paralelamente tratando de asegurarse de que a sus hijos no les falte nada, que hayan tomado la medicina, que haya alguien para abrir la casa, o que en el hogar no falte pan.

¿Qué mamá no es madre a tiempo completo? ¿Qué mamá sale a trabajar y por arte de magia olvida todo lo que dejó pendiente en casa? Ese doble rol hace que tengamos una carga cognitiva adicional, lo que aumenta el estrés y las posibles enfermedades relacionadas. Ser mamá, para todas, es una profesión de tiempo completo. No sorprende la estadística de que solo dos de cada 10 mujeres que forman parte de la fuerza laboral tienen un empleo adecuado (INEC, 2021). Esta doble vida las obliga a tomar trabajos informales, de medio tiempo o no adecuados, porque ante cualquier emergencia familiar, ellas son quienes deben acudir. Mientras no haya a nivel profesional un reconocimiento de esa carga, las condiciones nunca serán iguales. Entre las muchas soluciones a este problema, dos resaltan: 1. Distribuir mejor la responsabilidad del cuidado con la pareja. 2. Crear culturas laborales que reconozcan este fenómeno y sean lo suficientemente flexibles para no perder a valiosas mujeres porque llegaron tarde o faltaron debido a que tuvieron que cuidar a su hijo enfermo. No se requieren cambios en la política pública ni millonarias inversiones, son soluciones reales y alcanzables. ¿Vas a ser parte del problema o de la solución?