Sin justicia para Efraín

Hace 730 días asesinaron a Efraín. Hace dos años, Ecuador perdía a uno de sus mejores talentos, a un hombre que vivía para entretener… de sonrisa fácil, de mirada pícara, constante, emprendedor, amante de su familia, enamorado de la vida, de la actuación, de sus caracterizaciones.

Era un ser humano que se ilusionaba en cada proyecto, que se ponía nervioso como si fuese un principiante, que encontraba los detalles donde nadie los veía, que te hacía reír hasta en tus peores días. Generoso, visionario, amoroso y gran amigo, de esos que se cuentan con una mano, de esos que cuando te quieren te lo dicen a diario.

A Efra le apagaron la vida, y con él se desvaneció la esperanza de millones de ecuatorianos que desde ese día nos sentimos más frágiles, abandonados, desamparados y con miedo de salir a la calle. “Si a Efraín le pasó esto, le puede pasar a cualquiera”, dijimos. “¡Que se haga justicia!”, gritamos.

Esa mañana de miércoles el país clamaba por encontrar a los responsables de tan horrendo crimen. Pero hoy, 24 meses después, seguimos esperando justicia.

Algunos me dirán que ya hay presos pagando sus penas, que las investigaciones han dado resultados y que se ha logrado capturar a varios, pero no. No es suficiente. Todos sabemos que los cinco tipos que están hoy tras las rejas fueron apenas los ejecutores de una orden.

Incluso, uno de los supuestos cómplices acaba de apelar la sentencia. Pero nadie da con el móvil ni con el autor intelectual de este horrendo crimen.

La justicia una vez más nos queda debiendo, pero lo preocupante es que tampoco nos sorprende. En Ecuador la justicia no existe y, si existe, no se ve. La mayoría de los asesinatos no salen de la investigación previa y apenas 2 de cada 10 casos llegan a juicio.

La pregunta que todos nos deberíamos hacer hoy, mientras la mayoría de medios recordará el día de su muerte es: ¿quién ordenó que lo mataran? ¿Cuánto tiempo tardará la justicia en encontrar un culpable? ¿Algún día se hará justicia por Efraín Ruales?