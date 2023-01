Votar con conciencia

Ante las elecciones que se avecinan, el voto debe ser razonado. Tenemos pocos días para elegir bien a las próximas autoridades, alcaldes, prefectos y otros que se supone deben estar con el pueblo; es decir, pensar conscientemente en qué manos queremos poner la ciudad en que vivimos. Hay que dejar de lado la emoción y el fanatismo, aunque es difícil compaginar y reflexionar con la superficialidad de algunos políticos. No aceptar candidatos demagogos, farsantes, payasos, improvisados, ineptos, oportunistas o corruptos; ni permitir propuestas vacías, con planes que no son sostenibles. No creer en propagandas marqueteras, que improvisan y preparan para hacerlos presentables y digeribles para atrapar la debilidad ciudadana con los mismos engaños, promesas e indiferencia demagógica. Todo esto se repite siempre y el pueblo lo sabe. En estos días de campaña los ciudadanos estaremos atormentados y obligados a escuchar y leer fantasiosas ofertas. Muchos candidatos desconocen sobre leyes. Los votantes debemos analizar que de 107 alcaldes que se elegirán, 50% de los candidatos cambiaron de partido buscando ser reelegidos y algunos tienen problemas legales. La Constitución de 1998 impedía ser candidatos a postulantes con procesos judiciales penales o corrupción. Asimismo, el frente parlamentario anticorrupción pidió a Fiscalía que indague a algunos candidatos que estarían financiados por el narcotráfico. La policía investiga la cercanía de candidatos seccionales. ¿Cómo es posible que la mitad de candidatos a cargos públicos de elección popular no paguen impuestos? El SRI debe que revisar y hacer auditoria a los participantes de los que se sospeche ocultan ingresos. No hay esperanza de tiempos mejores para nuestro país. Tenemos en nuestras manos el voto, como arma poderosa para castigar la rapacidad de quienes quieren volver al saqueo, por eso es necesario escoger bien.

Lic. Robespierre Rivas Ronquillo