Los médicos. Los vemos correr para salvar vidas. Los vemos disfrutar al ganarle la batalla a la enfermedad, y en muchas ocasiones, a la muerte. Pero sus voces no se escuchan cuando se trata de hablar por los seres humanos que están dentro del vientre materno y que son asesinados diariamente.

¿Por qué no defienden la vida de esos inocentes? ¿Por qué no salen a las calles a pedir respeto por su profesión? ¿Por qué no reaccionan? No se pueden callar ante esta atrocidad. Porque el que calla, otorga. Basta con revisar los comentarios de temas a favor del respeto a la vida del no nacido en redes sociales, periódicos o revistas. Vemos a periodistas, arquitectos, comunicadores sociales, abogados, políticos…, pero, ¿y los médicos? ¿Acaso no juramos defender el derecho a la vida, desde la concepción? Mientras tanto, nos van ganando en esta batalla, los sembradores de la muerte.

Algunos estamos cansados de esta dura lucha provida. Hacen falta voces jóvenes, de doctores y doctoras, de médicos. Actúen, por favor.

Mario Monteverde Rodríguez