La violencia que exhiben los cines

Mi nieta y mi nuera me invitaron al cine. He visto películas que dan ejemplo de templanza, de una persona que tiene una enfermedad pero no se desanima; es un ejemplo para el espectador. Pero la película que escogió mi nieta no era de ese estilo, sino sobre cosas que no suceden en la vida real, con alucinaciones, monstruos. Me salí del cine, perdí el dinero, se me dañó la tarde. Ahora que tenemos droga, violaciones, enfrentamientos en las cárceles, que estamos en pandemia, deseamos distracciones sanas, positivas. Tengo amigas que han ido siempre al cine y han dejado de hacerlo porque lo que exhiben es pura violencia, crisis de valores. ¿Qué se le está ofreciendo a nuestra juventud en formación?

Laura Gómez Serrano