La vía Quito-Lago Agrio y la falta de reparación por tres meses

Soy del cantón El Chaco, provincia de Napo. A principios de diciembre de 2021 se derrumbó la vía Quito-Lago Agrio, en el sector Piedra Fina, recinto San Luis, parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, cantón El Chaco, por la erosión regresiva del río Coca, fenómeno que viene dándose desde febrero de 2020, consecuencia de la desaparición de la cascada San Rafael. Esto afectó a la vía y a los dos oleoductos que transportan petróleo (SOTE y OCP). Para el transporte de petróleo se restableció la conexión en menos de un mes con jornadas de trabajo de 24 horas al día, pero en cuanto a vialidad vamos tres meses sin que el Gobierno, a través del MTOP, haga algo. Sigue en el abandono total la vía por parte del Gobierno y autoridades locales, lo que produce gran afectación económica, pues la vía genera mayor comercio, abarata costos de transporte, facilita la producción agrícola y ganadera de la zona; hasta a las petroleras les hace falta para hacer mantenimiento de tuberías. Con iniciativa de la sociedad civil de El Chaco y la provincia de Sucumbíos se está tratando de hacer una vía emergente, pero el trabajo es muy grande y no hay posibilidades económicas para contratar toda la maquinaria requerida. Solicito hacer un reportaje sobre la vía, las afectaciones y qué está haciendo el MTOP para solucionarlo. Es una injusticia para la región. Si pasa algo en Sierra o Costa enseguida declaran emergencia, lo que no sucede con esta vía, principal acceso a la zona petrolera. La Amazonía aporta ingentes ingresos al país, mas no vemos que los recursos regresen a ella. El petróleo está sobre $ 100 pero no beneficia en nada a la zona.

Ing. Moisés Castillo G