Otra vez a votar: con los mismos errores, sin cambios necesarios

Una vez más estamos obligados a elegir prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, miembros de juntas parroquiales rurales e integrantes del Cpccs; y dar respuesta a 8 preguntas de una consulta popular propuesta por el Gobierno. La dispersión de movimientos y partidos políticos es inédita, se debería volver a los partidos políticos a nivel nacional. Verdaderos partidos, no maquinarias electoreras que se activan cuando se avecinan elecciones, manejadas por sus dueños. Una democracia se fortalece con partidos ideológicos bien estructurados, líderes auténticos, escuelas de formación de líderes para que de ahí salgan los candidatos y no se improvise: ciudadanos notables, no notorios. En organizaciones políticas verdaderamente democráticas, cuando no dependen de una sola persona, las decisiones son tomadas por mayoría, no solo por el caudillo de turno. Los movimientos o partidos políticos se deben organizar solo con afiliados y para ser candidato la afiliación mínima debe ser de dos años antes de su postulación. Los candidatos a presidente y vicepresidente de la República, prefectos, alcaldes no deberán tener ninguna relación con su antecesor hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (Constitución, art. 152.1 ), de lo contrario nadie fiscaliza al pariente y las corruptelas quedan en la impunidad.

Se elegirán 23 prefecturas que cuestan al erario nacional $ 851 millones, con responsabilidades que se yuxtaponen con las del Estado. Se deberían eliminar,

Cnel. (sp) Alberto Molina Flores