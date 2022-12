Valiente exposición del embajador

Lo más indignante y denigrante es que siempre tiene que ser un ciudadano extranjero la persona que nos diga en nuestra cara, en nuestro país, sin inmutarse, toda la porquería que ve a diario con la actual administración de justicia. Valiente su comentario y exposición, desde todo punto de vista. Decir desde narcogenerales, narcos políticos, que escuchamos diariamente y que es secreto a voces lo que está ocurriendo sin que nadie nos dé una solución, en un país donde todos los días matan a una persona al estilo sicariato, aparecen personas desmembradas, ahorcados colgados en puentes; en un país donde presos entran y salen de las cárceles porque jueces y fiscales corruptos les conceden libertad con medidas sustitutivas y alternativas, una vez que la Policía los ha capturado con armamento, dinero y droga. Valiente el embajador. Y yo pensé que iba a ser refutado por los Administradores de Justicia, de las Cortes de Justicia y del Consejo de la Judicatura. En EE.UU. a un abogado que comete actos de corrupción, se le quita la patente para que no pueda ejercer nunca más su profesión. Aquí el tribunal de honor de los cuerpos colegiados debería ejecutar y sancionar estos actos de corrupción. De lo que he leído, aquí se sanciona con 90 días al infractor, luego este vuelve a su puesto de trabajo y no pasa nada. ¿Hasta cuándo no cambian las leyes?

Roberto Flores