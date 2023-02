Existe mucha sabiduría en la frase coloquial, muy guayaca, de “vacila tu metro cuadrado”. Guayaquil es mi ciudad y una de sus características es su clima. Los calores son temas que se presentan en ambas estaciones, por lo que mitigar el efecto de los rayos del sol sobre los animales es una actividad que podemos realizar. En los jardines de mi hogar pongo una lavacara con agua para que las palomas se bañen y en el exterior coloco una tarrina amplia para que cualquier animal comunitario beba. Pero en los últimos días vi que el agua se regaba, tema que no debía ocurrir dado que estas aves son pequeñas y la lavacara no tiene huecos. Mientras esto pasaba, las palomas permanecían en los exteriores en señal de protesta. Hice seguimiento y descubrí que una moradora del sector introducía su mano y volteaba el agua. Le pregunté la razón de su inoportuna acción y me dijo: “si yo no tengo piscina, no es justo que ellas tengan su piscinazo; hacen fila para bañarse. De una en una ingresan como baño público”.

Al escucharla simplemente recordé lo que la Biblia en Proverbios 17:22 nos dice: “El corazón alegre es buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos”.

No podemos disponer al astro sol que no suba su temperatura, pero sí podemos cambiar nuestra actitud hacia los seres vulnerables.

Ec. Marysol del Castillo