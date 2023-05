No hay nada más denigrante en un país que constatar que quienes ejercen cualquier nivel de poder son ignorantes, mediocres, corruptos, egoístas. Durante dos años nos vimos en la penosa necesidad de soportar una Asamblea que se empeñó en mostrar un nivel deplorable de cultura, educación, razonamiento, lógica y lo que es peor, se jactaban de ello. No sentían rubor alguno al atropellar la razón, la lógica, el idioma, incluyendo en estos atropellos al último presidente de la Asamblea, quien repetitivamente usaba el “de que” de manera inapropiada. No hay forma en que los representantes del pueblo puedan degradarse tanto como lo hicieron los miembros de la Asamblea. Eso solo representa la calidad de los dirigentes políticos: ¡dime con quién andas y te diré quién eres! Nunca se evidenció tanto este adagio popular como en la selección de candidatos a asambleístas para este período legislativo. La muerte cruzada era la única salida que tenía el presidente Lasso, pues una Asamblea de esa calaña no le iba a permitir ningún avance. Ojalá el pueblo ecuatoriano reflexione esta vez y los dirigentes políticos tengan la vergüenza de no verse mal representados. El permitir que ese nivel de asambleístas llegue a esas instancias (salvo excepciones) es un ultraje a la patria. El haber mandado a su casa a los asambleístas produjo un tremendo alivio en la sociedad ecuatoriana, que tenía un tormento inaceptable escuchando tantas ignorantadas, desplantes, autoalabanzas, aspavientos y exhibicionismos. Cualquier nivel de poder requiere conocimiento, cultura, sensibilidad social, sabiduría, experiencia. El votante debe reflexionar y asimilar las experiencias, no aceptar que ignorantes nos impongan ignorantes.

José M. Jalil Haas