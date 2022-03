Sugerencias para Guayaquil

Guayaquil creció tanto como sus problemas. Que la ATM descongestione el tránsito en la Av. V. E. Estrada. La solución: que la mitad de líneas al entrar a dicha avenida giren hacia la izquierda, por Bálsamos o Las Monjas hasta Costanera y sigan su curso. La Metrovía es buen servicio pero las estaciones se llenan de usuarios. Que ingreso y salida sean autorizados por los dos lados, como prevención; al momento de producirse fenómenos naturales o peligro, con seguridad pasará lo sucedido en lugares con una salida. Los parques son familiares y se observa excremento de perros. Con toda desfachatez los dueños de mascotas hacen que estas los expulsen en cualquier lugar del parque o calles, debiendo sortear los pasos para no embarrarse. En verano se ve esa suciedad; cuando llueve ese excremento se disuelve, volviéndose peligro sanitario. Se debe crear la Policía Municipal Ambiental para que con foto o grabación se sancione al dueño del perro por violación a la ordenanza. Cerramientos elevados evitarán el ingreso de personas buscando dónde dormir, sustracción de bienes o atentar contra quien cuida. Que el Municipio expropie edificios que tienen años abandonados, sin uso, causando mal aspecto, sucios, urinarios, etc., y sean cedidos a instituciones de beneficencia, deportivas, comedores comunitarios, albergues o para reubicar informales, etc.

Jorge Arámbulo