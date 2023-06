Nuestro país ha sufrido muchas desilusiones patrióticas. No ha tenido suerte en el amor de sus hijos del yugo hacia su madre tierra, la que los vio nacer, crecer... Y deshacer para sus beneficios y su egoísmo egocentrista hacia sus hermanos de nacimiento y luchadores, utilizados por una bandera traidora y un líder demente, con promesas falsas y sin tapicería sentimental. Hoy es el día del amor a nuestro país, Ecuador. No dejemos ni seamos cómplices de que nos sigan robando la alegría, con ilusiones de vida y discursos trillados, con verborrea barata. Ya es hora de vivir y disfrutar entre familiares y amigos, en tertulias; ver niños en parques jugar y deleitarse de la paz y tranquilidad, sin temor ni coacción de nadie. Los vientos están soplando a nuestro favor y ya es hora de liberarnos de las cadenas de la esclavitud; así como los pelafustanes políticos se liberan de los grilletes, así debemos librarnos de la impunidad. No volvamos a equivocarnos; hay que alzar bien las velas del barco para un mejor rumbo. Cuando el amor se encuentra con el amor, el cielo se abre y caen lluvias de bendiciones, limpiando y barriendo con toda la basura. “No temas a lo nuevo; témele a lo que ya conoces”.

Javier Valarezo Serrano