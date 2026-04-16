El sistema internacional en reconfiguración: más allá de la crisis del orden global

Creado: Actualizado:

En el debate sobre política internacional se han vuelto comunes expresiones como “el orden internacional está en crisis” o “vivimos tiempos difíciles para el derecho internacional”. Si bien estas afirmaciones contienen algo de verdad, también simplifican un fenómeno más profundo: las dinámicas de poder no son nuevas ni necesariamente están en crisis, sino en constante reconfiguración.

A lo largo de la historia, las sociedades evolucionan, la tecnología avanza y los Estados ganan o pierden poder. Estos cambios alteran su distribución -principal fuente de conflictos-, pero no modifican la lógica subyacente del sistema. Potencias como Estados Unidos, en distintos momentos percibidas como garantes del orden internacional, responden a incentivos estructurales de larga data, como ya señalaba Tucídides.

Tampoco es adecuado atribuir estas dinámicas a líderes concretos. A lo largo del tiempo, las grandes potencias han tomado decisiones controvertidas para proteger sus intereses; no es una excepción, sino una característica de un sistema internacional anárquico.

El derecho internacional moderno buscó un orden basado en normas y cooperación, sin eliminar por completo las asimetrías de poder. Como muestra el Diálogo de Melos y la frase atribuida en Davos- “los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben”-, esta tensión persiste.

Las instituciones han facilitado la cooperación, pero los Estados siguen actuando según su supervivencia, dentro de reglas que aún no compensan del todo nuevos desafíos como las carreras armamentísticas.

Decir que el sistema internacional está en crisis puede ser una lectura incompleta: más que una ruptura, hay una adaptación continua sobre una base estructural constante. Comprender esto ayuda a evitar análisis simplistas y a interpretar un sistema que sigue dinámicas descritas hace más de dos mil años, idea que también resuena en el tango Cambalache.

Hanne Blusztein