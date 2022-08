Renacer del campamento minero de Ancón, Patrimonio Cultural de la Humanidad

En 1911 los ingleses de Anglo Ecuadorian Oilfield Limited por primera vez extrajeron petróleo en Ancón con el aporte de ingleses, polacos, canadienses, caribeños, jamaicanos, ecuatorianos, etc. La explotación se dio hasta 1976 (más de 60 años); posteriormente se ha hecho a través de consorcios nacionales. Ancón fue un paraíso con gratuidad de los servicios de vida: energía eléctrica, gas por tuberías, agua potable refinada del mar, teléfono, alcantarillado, salud con asistencia de médicos ingleses y nacionales, viviendas, clubes, iglesia, comisariato, barrios con materiales y estructura inglesa, etc. Sus habitantes trabajadores eran originarios de todas las provincias del país. Ancón vio nacer a María Eugenia Mosquera, Miss Ecuador 1965; futbolistas como Alberto Spencer Herrera, Luciano Macías, Enrique Borell, W. Álvarez, Wilmer Gómez, etc. Basquebolistas como Alfredo Arroyave, Violeta Candell. Tenistas como Galo y Víctor Moncayo; atletas como Israel Deli, etc., que dieron lustre al deporte local y nacional. Añoranzas de trabajo y de vida de quienes tuvimos el privilegio de haber nacido allí, donde se fortalecieron valores como lealtad, responsabilidad, seguridad, gratitud, puntualidad, etc. He escrito a través de medios periodísticos sobre el abandono de Ancón por robos en moto y quejas o denuncias de los 25 presidentes barriales presentadas en asamblea general en el club Andes al GAD por deficiencia en alcantarillado, alumbrado eléctrico, agua potable de Aguapen, seguridad, asfaltado de calles (llenas de cráteres) y del patrimonio cultural. Criticar es necesario; están mejorando estas falencias. Ancón va a revivir.

Dr. Carlos E. Villao Orozco