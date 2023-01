Reducir el número de asambleístas

Sin duda la pregunta número 3 de la consulta parece muy beneficiosa para el país. Lo digo como un ecuatoriano más. Hoy tenemos 137 “padres de la patria” que no hacen nada por la patria, aprobando leyes que convienen a sus intereses partidarios y de sus jefes. Prefieren aprobar leyes absurdas, como el Día del Bizcocho o bravear para irse a ver los partidos del mundial, mas no para servir a la ciudadanía. Cada asambleísta, con el combo de sus asesores, le cuesta al país un aproximado de $ 15.825 mensuales. De acuerdo con el último censo este número de asambleístas subiría a 156 o más. Sí, ya no serán 137 sino 156, y este sería el número de asambleístas a elegir en las elecciones de 2025. La consulta busca terminar con esto -que representaría más egresos al presupuesto del Estado- y así reducir considerablemente el número de asambleístas, a un aproximado de 100 o 110, como se propone en la pregunta 3. O sea solo se elegiría 15 asambleístas nacionales y un asambleísta provincial por cada 250.000 habitantes, más dos asambleístas del exterior. Esto representaría un ahorro anual al país de $ 7'596.000, cantidad que podría servir para otros rubros, como educación, salud, obras públicas, etc., y así a la Asamblea a la final ya llegan personas más preparadas y con ganas reales de trabajar por los ecuatorianos. Como dice un refrán: habría “menos bulto y más claridad”.

Lenin Israel Bastidas Morán