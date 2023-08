El libro Revolución Malograda de las periodistas Almeida y López debe ser leído por todos, correístas o no, antes de las elecciones del 20 de agosto. La Revolución Ciudadana se apoyó en cinco pilares para alcanzar el poder: propaganda, ideología, control, inteligencia y corrupción (Picic). Este Picic es tratado en 10 capítulos. El quinto, Armas y muerte, concluye que la muerte de Gabela es solo la punta del iceberg que destapará la corrupción en la compra de armas. Si alguien como Gabela se oponía a la compra de los radares chinos demostrando que eran chatarras, seguro lo eliminaban, comentan. En este capítulo aparecen los autores intelectuales, materiales (uno vivo aún) y encubridores del crimen de Estado. Por eso tanta resistencia a que se aclare el caso Gabela, y desaparecieron el tercer informe de Meza. En el primer capítulo narran el fraude electoral: cómo Moreno llega a la segunda vuelta con papeletas marcadas de antemano y diferencias entre las actas originales y las que entraron al CNE, gracias a Juan Pablo Pozo, que permitió los apagones y la ruptura de la cadena de custodia por las FF. AA. La denuncia fue hecha por el Gral. Luis Castro, con carpeta en mano, ante el mismo Correa, pero le costó su destitución y la humillación de las FF. AA. Correa sabía todo, pero si no se acuerda no pasó. Desde entonces todas las elecciones han sido sospechosas y la próxima no será la excepción. Hay muchas denuncias en contra de la presidenta y su séquito que prueban su ineptitud. Permitir usar a un prófugo de la justicia en propaganda política, denunciar que hay centros informáticos adicionales al CNE y no hacer nada, estar en funciones prorrogadas, no controlar el gasto electoral o decir que las FF. AA. nada tienen que hacer en las elecciones, los condenan. Ni Lasso, ni la Policía, peor el CNE pudieron evitar los crímenes de Intriago y Villavicencio, crónicas de muertes anunciadas. Un pueblo dolido reclama a los autores intelectuales. La política es una actividad peligrosa. Puede perderse hasta la vida. Ejemplos: un general, un periodista, un presidente arrastrado... y las muertes recientes. La lista es larga, dice Enrique Ayala Mora en su segundo libro de Los muertos de la política. Las elecciones no se suspenden y si gana la lista 25 se debe proclamar a Villavicencio presidente ‘post mortem’, siempre y cuando el CNE maneje las elecciones bajo la custodia de FF.AA. Si hay fraude, ¿quién será la próxima víctima? Pronto lo sabremos.

José Mayorga Barona