Ya se van los del Gobierno del encuentro. Dictaminaron muerte cruzada y las cosas siguen igual o peor. Delincuencia al por mayor. Padres de familia de estudiantes piden clases virtuales para no enviar a sus hijos a los planteles por la inseguridad. Se fueron los 137 asambleístas que tenían 4% de aceptación. El próximo mes vamos a elegir presidente, vicepresidente, asambleístas, una consulta popular para todo el país, y otra solo para ciudadanos de la capital. En 2025 habrá nuevas elecciones para elegir presidente, vicepresidente y asambleístas. ¿Somos un país rico, solo porque estamos dolarizados? ¿Elecciones cada dos años? No hay inversión extranjera ni nuevas inversiones, ni habrá mientras vivamos en inseguridad. El riesgo país sigue subiendo. No hay medicamentos en hospitales del IESS y MSP. Hay ocho candidatos presidenciales: sus respuestas son vagas y generales. Ninguno ha elaborado un cronograma de qué y cómo lo van a hacer en 15 meses cada mes. Algunos dicen que van a echar mano del dinero que está en el BCE. ¿No saben que ese dinero es de nosotros, clientes de bancos privados, de entidades publicas? ¿Qué derecho tienen de tomar lo que no es de ellos? Candidatos a Algunos de los asambleístas que fueron destituidos se han postulado como candidatos. Este diario les hace preguntas y no responden correctamente a la descripción de funciones que van a asumir si ganan. ¡Cómo se bota el dinero a montones, y no hay dinero para cosas más importantes! ¡Increíble, verdad!

Roberto Flores