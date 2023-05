Siempre se los escucha decir que aman al Ecuador, pero qué alejados de la realidad se encuentran. Esta nación, con la gracia de Dios saldrá adelante siempre. Es odiada por muchos, es decir por políticos que dicen amar al país, pero se regocijan en la maldad que hacen, creando el caos para que les vaya mal a sus contrincantes, sin razonar que el mal se lo hacen al país, creando e interpretando leyes a su medida, sin importarles el bien común, solo el suyo y el de sus mentores. Una Función Legislativa, cuyos miembros se llenaron la boca diciendo que son la primera Función del Estado, pero fueron vacunadores de los gobiernos, extorsionando a los presidentes de turno con cargos en instituciones donde hay mayor flujo de dinero, no con ánimo de servir a la nación, sino de engordar sus patrimonios. Violando leyes que ellos mismos crearon , ignorando que el servicio público es una oportunidad que Dios les otorga para hacer el bien a los más desvalidos; políticos amadores de dinero mal habido, que solo entran a la política a enriquecerse y no para crear leyes que den una oportunidad de mejor vida a la población. Políticos que se creen dueños de la verdad, hombres y mujeres con falta de humildad, que creen haber tocado la gloria con un cargo que por misericordia de Dios tienen. Pero también con una población a cuya mayoría no le interesa el bienestar de todos y entrega sus votos a delincuentes. Dios nos da una nueva oportunidad de elegir a hombres y mujeres que en lo principal tengan temor de Dios.

Francisco R. Alcívar Villegas