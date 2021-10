¡Pobrecitos los transportistas!

¡Me da tanta pero tanta pena escuchar a los señores transportistas! Toda la vida han trabajado a pérdida; no lo digo yo, lo dicen ellos. La pregunta que me hago siempre es ¿por qué si el negocio es tan malo no se dedican a otra cosa entonces? No se estén quejando. ¿Por qué si es un negocio tan malo unos cuantos líderes del transporte acaparan la transportación urbana en su totalidad y poseen tantas unidades? ¿Por qué no se le “ cargaron” a Correa y Moreno en los gobiernos anteriores? ¿Por qué quieren subir el pasaje urbano a más de $ 0,50 si ellos ganan por volumen, no por pasajero? ¿Por qué no para los buses a ancianos, minusválidos y estudiantes? Este “berrinche” más me huele a manipulación política de jefes superiores de los transportistas e intentos desestabilizadores al Gobierno. El pueblo también se cansa y cuidado salen trasquilados. Ahí sí dirán con ganas que están perdiendo. Por otro lado, para evitar este eterno drama de los pobres transportistas se debería buscar otras opciones, como privatizar o municipalizar el transporte y así terminar de una vez por todas con la canaleta de estos transportistas.

Lenin Israel Bastidas Morán