En las elecciones el pueblo no tiene ninguna dirección política. Es por ello que gana el populismo, que se cobija de izquierda. Es obligación de los partidos políticos instruir al pueblo mediante conferencias, cursos, en los que se informe el aspecto económico, social, deportivo, etc., para que pueda razonar el voto y no depositarlo a sus enemigos. Por esta razón el CNE debe reglamentar que los partidos políticos que no den cursos políticos a sus afiliados deben desaparecer. El partido ganador, ¿qué beneficio ha realizado al país? Ninguno, más bien lo ha perjudicado, y el pueblo no analiza que su líder y sus subalternos están enjuiciados por varios delitos y tienen boletas de encarcelación. Se construyeron carreteras a precios altos y decían que servirían para 25 años; en la actualidad están destrozadas. La educación está por los suelos y no entiendo a los padres de familia y a los mismos estudiantes, que dan el voto a quienes los destruyeron con los 10 gramos de droga que podían tener en el bolsillo, o los padres que ya no pueden castigar a sus hijos, la eliminación de los normales (cualquiera puede ser profesor, sin la debida preparación académica). Abrió las puertas para que los delincuentes de varios países ingresen a Ecuador.

Dios iluminó a cierta parte de los votantes y tenemos una luz en el túnel. Esperemos que la mayoría razone y piense en su familia, más que todo en que sus nietos no sufran lo que estamos padeciendo. Quieren abolir el dólar, cuando es gracias a ello que estamos en mejores condiciones que Argentina, Venezuela, Perú y Colombia, cuyas monedas están devalorizadas.

Que Dios ilumine a nuestro pueblo el 15 de octubre.

Gualberto Arias Bonilla