El país se incendia, por favor hagan algo

Mi país es digno de mejor suerte. Estos politiqueros que tenemos, que se llenan la boca dando declaraciones rimbombantes a través de la prensa diariamente, no tienen idea en el abismo en que nos están colocando. 104 vagos asambleístas pretenden destituir al presidente de la República a través de un juicio político por una serie de causales; algunas de ellas ya han sido eliminadas en el camino. Risible pero cierto, algunos de ellos ya se han bajado de la camioneta. Y pensar que solo 6% de los ecuatorianos cree en ellos. Y lo que es peor: el partido que pretende enjuiciarlo es aquel que fue gobierno por 10 años, en donde saquearon el país como quisieron, cuyos funcionarios públicos recibieron coimas y sobornos en obras con sobreprecios, y luego algunos de ellos fueron apresados y sentenciados, y ahora libres, no devuelven esos montos recibidos en coimas. El presidente actual, nos guste o no como mandatario, se ha equivocado más de una vez, pero fue elegido para 4 años. No conforme con esto, ¡cuidado! Ya viene el terrorista a tiempo completo que el país conoce. Como si fuera algo normal, pretende hacer la tercera jornada de protestas y vandalismo, como si en las dos anteriores, el país no perdió harto dinero. Y no solo eso, hubo muertos y heridos, propiedades, bienes públicos y privados incendiados. Soy partidario de la muerte cruzada. Pero para que se vayan todos. No se dan cuenta de que el país se incendia con tantas muertes a diario; tanta droga que entra y sale. Es tiempo de que venga alguien a cambiar este país.

Roberto Flores