¿Quién paga los daños?

Los que estaban a cargo de las instituciones sanitarias del Estado incurrieron en delitos de acción y omisión; algunos no han renunciado. A los que lo han hecho se los ha premiado, por ineficientes, incapaces para afrontar la crisis, sobrefacturación de productos y haber desinformado, como se indicó en artículo de Expreso del 29 de marzo, 2020 titulado Dos millones de mentiras; en vez de haberlos enjuiciado y enviado a la cárcel. Solo se escoge a personas de la sierra para trabajar en la costa, cuando en cada región hay profesionales capaces, preparados y competentes. Que se conmine a la Defensoría del Pueblo a que demande al Estado por daños y perjuicios; sino que cada perjudicado demande por negligencia en el control y prevención del virus, porque eso tuvo su origen en diciembre de 2019, como indica su nombre COVID-19; y por la falta de información, que violó la Constitución: “no se sabe realmente la cantidad de fallecidos, pero se presume que pasan los quince mil”. El Estado Ecuatoriano puede demandar a la República Popular China, como han hecho los estadounidenses, por los daños y perjuicios ocasionados por el contagio que originó la pandemia, considerando lo expuesto en un artículo de Expreso del 27 de marzo, 2020 titulado Tú me debes. Por presunciones y videos de personas allegadas a dicho país y laboratorio, que se escucha en las noticias que han desparecido, etc., etc., ese virus fue creado con tecnología 5G que se quiere implantar en el mundo.

Ab. Jorge Arámbulo B.