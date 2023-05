Nuevos cambios en el proceso electoral

Ahora comenzamos de cero, es la ocasión de cambiar, absurdas leyes que rigen al proceso electoral. Limitar la cantidad de partidos, con tres más que suficiente y el votante no estará perdido. Izquierda, centro y derecha, concentrarán en sus filas a patriotas verdaderos, no a ignorantes atrevidos, que tienen al país hundido. De probada honestidad los postulantes de partidos, deben tener a su haber dos títulos por lo menos de universidad y 10 años de experiencia vividos, más los posgrados logrados. Sin pasado judicial ni grillete abandonado, sin impuestos por pagar, ni coimas ni peculado; la talla de su intelecto y probada reputación, debe ser su carta blanca para terciar en la elección. Nada de títulos comprados ni de cursillos baratos. Deben presentar esquemas y proyectos en acción; no ideas vagas y confusas, engañando a la gente que da el voto con amor. Que participen jóvenes de 18 en adelante, con criterio formado. Hay que eliminar para siempre el subsidio a los partidos. Políticos empedernidos lucran con la ocasión, es su ‘modus operandi’, por eso su proliferación. Despojar de sus puestos enquistados, a los miembros del CNE, por años y años sentados, que nos tienen engañados con su ‘fraude electoral, sin indicios de cambiar. Es momento de finiquitar. Ciudadanía plena deben tener los votantes, no incluir a quienes perdieron sus derechos, ni a migrantes dudosos. Y aquellos elegidos que no cumplan sus funciones, de inmediato ser cancelados, sin sueldo ni consideraciones; juzgados por prevaricato y con 20 años de restricciones.

Myrna Jurado de Cobo