Moradores de la ciudadela Ferroviaria a la señora alcaldesa

Han transcurrido más de seis meses desde que la alcaldesa Viteri llegó a esta ciudadela, sorpresivamente, a inaugurar dos murales construidos en el parque. Varios moradores y quienes residimos junto o muy cerca del Malecón del Salado aprovechamos para que conozca que el pedido aprobado desde la administración del alcalde anterior, de colocar tubos metálicos sobre el muro norte del Malecón del Salado, para lograr seguridad ante la delincuencia desatada en este sector e impedir que fácilmente ingresen y huyan luego de sus fechorías, no daba muestras de avance. Algunos de sus colaboradores al ser cuestionados por ella, presurosos manifestaron que pronto la obra se iniciaría y que estaría terminada para marzo, sin indicar de qué año. Si se refirieron a 2022, una vez más la engañaron. Inútiles han sido las visitas a las dependencias municipales para averiguar por esta necesidad; los resultados: está en trámite en tal departamento y nada más. El 25 de febrero de 2022, con el propósito de recordarle a la alcaldesa del particular, se entregó en el Centro Municipal de Servicios y Atención Ciudadana una comunicación, la cual por los resultados, parece no es de conocimiento de ella. Recibimos del subdirector de Estudios y Proyectos con fecha 28 de marzo del presente, un oficio que en el numeral 3. Conclusiones, como de forma sarcástica expresa: “Por lo expuesto, esta Subdirección informa que su requerimiento será atendido favorablemente en esta Administración Municipal”. Adjunta un documento de Información Proceso de Contratación, donde entre otros datos consta: “Presupuesto Referencial Total (sin Iva): USD 43,188.75”; “Tipo de Contratación: Menor Cuantía”. Presumimos que debido a la cuantía del requerimiento no les interesa ejecutarlo, sin embargo debemos seguir expuestos al peligro e inseguridad constante, lo que ha motivado que muchos residentes se cambien y nos veamos impedidos de salir a caminar como era costumbre. Reconocemos el apoyo recibido por diario Expreso para insistir a la alcaldesa sobre el cumplimiento de tan demorada colocación de los tubos metálicos.

Dr. Ivo Orellana Carrrera Msc.