El exalcalde Guarderas el 22/04/2022 dijo: “Entrará en servicio el Metro de Quito en diciembre”. Luego, sin explicación, cambió a marzo de 2023, incumplió una vez más. Para justificar, el gerente del Epmmq, Bastidas, dice que hay que hacer inducción pública en el sistema de recaudo y que los trenes no rodarán sino hasta diciembre. Falso. No hay sistema de recaudo. El nuevo cabildo confirma que para diciembre el Metro estará operativo, otra amenaza ficticia, sabiendo que el sistema de recaudo necesita del de integración de transporte de superficie y subterráneo y este no estará listo hasta diciembre. Tanto así, que el gerente actual de la Epmmq, Villacrés, anticipa que en diciembre solo entrará la primera fase, y se estima que para mediados de 2024 funcionará integralmente. ¿Qué quiere decir primera fase?, ¿utilizando los biarticulados del Municipio o simplemente sin alimentadores? Para el primer caso se necesitan 204 biarticulados, que servirán a 241.895 pasajeros/día, con ingreso 25’515.940 $/año y, subsidio Municipal 16’264.887 $/año; para el segundo, sin alimentadores, entrarán directamente 88.944 pasajeros/día, con ingreso 14’105.135 $/año y, subsidio del Municipio 27’673.696 $/año. El integrado operará con 204 biarticulados, 378 buses tipo, 398.077 pasajeros/día, ingreso 36’834.031 $/año y, subsidio 4’946.795 $/año. Mientras menos alimentadores hay, el impuesto que tienen que pagar los quiteños es mayor (error iniciar sin alimentadores). Pero no es el único faltante Solanda y otros; el más grave, que no se presentará al inicio sino en el transcurso de la operación, es la contratación por separado de operación y mantenimiento del material rodante. Los quiteños no gozarán del Metro en 2023; ante tantas amenazas, una mancha más al tigre no afectará.

Marco A. Zurita Ríos