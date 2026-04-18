Macará, la tierra del eterno sol: cultura, turismo y vida en la frontera sur de Ecuador

Vista de una ciudad fronteriza en el sur de Ecuador, donde el río y el puente internacional marcan la conexión con Perú.Página del GAD de Macará

Creado: Actualizado:

La cultura de Macará, situada al sur de Loja, Ecuador, se define por su calidez fronteriza, su intensa actividad arrocera y una rica herencia mestiza. Destaca por su hospitalidad, gastronomía típica, el Parque Central, la Iglesia Matriz, el Palacio Municipal y eventos como la Feria de Integración Fronteriza en agosto y la cantonización en septiembre.

La tierra del eterno sol y su riqueza cultural

Es conocida como la ‘tierra del eterno sol’. Su población es mayoritariamente hispanohablante y mantiene una fuerte identidad mestiza, con monumentos a ecuatorianos ilustres como Manuel Enrique Rengel, Carlos Román, Velasco Ibarra, Raúl Clemente Huerta, Juan Montalvo y Eloy Alfaro.

Macará es famosa por su producción arrocera y el comercio fronterizo, siendo la ‘puerta de entrada’ del Ecuador en el sur, así como por sus platos típicos basados en arroz, café y zarandajas. Macará es una ciudad admirable por la limpieza de sus calles y entorno. Posee atractivos culturales como el conjunto recreacional La Cruz del Panadero, en Sabiango, y los paradores de Mandalá, Algodonal y Laguar, ubicados junto al corredor turístico suroccidental de Loja, que aprovechan su entorno natural para el turismo ecológico en beneficio de la comunidad y visitantes. La ciudad es un jardín perfumado por su belleza natural, la hospitalidad de su gente y precios accesibles en hospedaje y comida típica. Tiene un clima subtropical seco, favorable para la producción de arroz, cacao, café, hortalizas, cebolla, zapallo y coco. En este cantón se puede degustar el peculiar ceviche de carne de res, además de secos de chivo, gallina, cecina, hornado de gallina criolla y arvejas con guineo.

Turismo natural y corredores ecológicos

Es atravesado por el río Macará, cuyas riberas albergan balnearios visitados por turistas. Este río marca el límite con Perú, donde se levanta el puente internacional, punto de encuentro comercial entre ambos países; al cruzarlo se llega a Suyo, donde se degustan ceviches, especialmente de pescado.

Actualmente, esta actividad se ha visto afectada por el cierre de la frontera sur, a la espera de que las autoridades permitan retomar la normalidad y recibir nuevamente a ecuatorianos y peruanos con el afecto de siempre.

Alfredo Suquilanda Valdivieso