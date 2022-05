Lula fomenta la guerra de Putin

Gran repercusión han tenido las declaraciones del quizá en octubre de nuevo presidente del Brasil, Lula da Silva, comentando la guerra en Ucrania. En ellas lamenta la inoperancia de la tan debilitada ONU y acusa a Biden por 'alentar el conflicto', al no ir a Moscú para evitar el conflicto o, después, detenerlo. Después añade que "en una guerra no hay un único culpable". Pero en vez citar a la ONU o Biden, solo acusa, despectivamente, a Zelenski. "Ese tipo es tan responsable como Putin. El quiso (sic) la guerra. Si no la quisiera, habría negociado un poco más". ¡Y eso tras una invasión sorpresiva de Rusia! La única explicación lógica de esa insensatez es la reveladora frase anterior de Lula: "Veo al presidente de Ucrania en televisión como si estuviera festejando, siendo aplaudido de pie por todos los parlamentos". Es decir, su envidia de la fama ajena. Pobre Brasil, que tuvo que elegir a Bolsonaro sobre un Lula que no supo aliviar convincente sus problemas; porque en octubre tendrá que elegir de nuevo entre Bolsonaro y el ya fracasado, corrupto y encima miserablemente envidioso de Zelenski y sembrador de cizaña que agrava la guerra, como sus palabras revelan, Lula.

Javier Torres Sanz