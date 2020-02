Ley de Movilidad, un equivocado decreto

Increíble escuchar y ver en el país tanto criterio disparatado, sin conocimiento ni sustento lógico ni legal. Todo el mundo habla ahora de la Ley de Movilidad Humana, hasta venezolanos invitados al canal público emiten sus criterios y opiniones. No puede ser que en el país no exista una entidad nacional que permita y conozca con seriedad y cordura lo que debe hacerse con tanto venezolano, porque son la mayoría migrante en este país, y hablan de reformas, de artículos, de leyes, en fin... nada que servirá para el país. Simplemente al dar visa humanitaria a venezolanos se cometió un tremendo error político, económico y social, ya que lo único que debía hacerse era, como lo hacía Venezuela con los extranjeros que vivían allá: solicitar la documentación en regla, permiso de trabajo, etc., pero nunca emitió para ningún país visa humanitaria. No sé de dónde y por qué el presidente emitió este decreto, que ahora nadie sabe cómo ejecutarlo. Con tanto delincuente, asesino, mafioso que ha llegado, amparándose en esta ley se camuflarán entre nosotros, porque venezolanos hay decentes y trabajadores, pero también hay de los otros. Lástima que nadie sabe cómo terminará esta novelería de ley que en nada beneficia al Ecuador, solo aumentará la xenofobia, la discriminación y la falta de puestos de trabajo y oportunidades para los ecuatorianos...

Sergio Esparza Reyes