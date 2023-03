Con un letrero basta

Escribo sobre el riesgo a que se expone de manera impune la seguridad del afiliado y de los jubilados, que por sus condiciones físicas se ven en la necesidad de acudir a una cita medica, arriesgando su existencia, ya que la mayoría de las atenciones se las selecciona para primeras horas de la mañana (6h00) o a partir de las 19h00 en adelante, pasando por alto la grave situación delincuencial. Se presenta ante la enfermera, quien le toma los signos vitales; con esa información entra el paciente al consultorio y entrega el papelito que recibió de la enfermera. El doctor pregunta: ¿sufre de diabetes, hipertensión, ha sido operado, otra enfermedad? Se sobreentiende que en la historia clínica del paciente constan esos datos, es cuestión de buscarlos en la red; incluso los resultados de exámenes de sangre, radiológicos, ecográficos, etc., se reflejan ahí. Por eso me resultó extraño que habiéndome realizado exámenes de sangre y ecografías unos meses antes, al presentarme a la nueva cita el médico me derive a pedir turno para realizarme las mismas pruebas. ¿Está el IESS derrochando dinero o no realizaron los exámenes? El 3 de marzo me presenté a una nueva consulta por otra dolencia en el mismo centro de salud del IESS. Acudí a las 6h55, 45 minutos antes de la cita. Repitieron el protocolo. El médico me envió a sacar turno para una ecografía. Seguí lo establecido, hice cola hasta llegar a la ventanilla. El señor que atendía me cogió la cédula y la orden y me dijo: “regrese en 15 días” a preguntar si ya están tomando los ecos para que programe la fecha. Alcancé a solicitarle que me lo ponga por escrito y de muy mala gana escribió: “Después de quince días” O sea, después de 15 días ir a preguntar. Hacer perder el tiempo al afiliado y tratar con personas que trabajan en puestos de atención al usuario a regañadientes, es tortuoso. Lo aconsejable sería colocar un letrero: No se están tomando ecografías, a fin de evitar molestias al personal y aglomeraciones, y ahorrar tiempo al afiliado. La Ley del anciano y la Constitución de la República declaran a los mayores de 65 años como personas de atención prioritaria en los ámbitos públicos y privados. Art. 37: El Estado garantizara a las personas adultas mayores, entre otros, el siguientes derechos: 1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. ¿Quién hace cumplir la Constitución?

César Antonio Jijón Sánchez