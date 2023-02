No es una queja, pero es obligación del Estado Ecuatoriano a través del IESS. Afortunadamente y gracias a mi Dios, y porque trabajé por más de 46 años, tengo los recursos económicos para comprar mis propios medicamentos, que no los recibo como debe ser y que por obligación esta entidad pública me los tiene que dar. Además, una sus principales atribuciones y responsabilidades es atender a todos los jubilados por igual, sin distingo de ninguna naturaleza; y con mayor razón porque cuando comenzamos a trabajar en relación de dependencia, una vez que salimos del colegio, se nos obliga a aportar de forma mensual un determinado porcentaje de nuestro sueldo. Ahora, que se burlen de nosotros es otra historia. Me cansé de ir y venir todos los meses del año anterior a/de una unidad ambulatoria del IESS en el Sur de la ciudad, hasta que el mes de septiembre del año anterior dije: no voy más. A inicios de este mes, acompañé a uno de mis hijos a una consulta ambulatoria y para poder justificar su inasistencia al trabajo, la doctora que lo atendió le extendió el certificado médico de justificación. Cuando fuimos a retirar la impresión del documento se la dieron en papel reciclado. Cuando reclamé, porque fui yo quien lo hizo, la persona que está a cargo de la maquina impresora me dijo: Señor, no tenemos papel de fotocopia nuevo. Todas las certificaciones las estamos entregando en papel reciclado. ¿Tan mal están las entidades públicas que ni siquiera tienen papel de fotocopiadora sin usar? ¡Increíble, pero cierto! A mí me pasó.

Roberto Flores