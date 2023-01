No hay que llorar a los ídolos cuando mueren

“Todo tiene su final, nada dura para siempre”, dice un tema original de Juan Antonio García Reyzábal, escrito en 1970 y puesto a rodar por dos cantantes que hicieron época como Willie Colón (Panamá) y Héctor Lavoe (Puerto Rico). Parafraseando el tema, cuando los ídolos se van no hay para qué llorarlos, porque su fama se agranda con el tiempo. En el boxeo ecuatoriano por ejemplo, desfilaron grandes campeones como el Manuel Vizcaíno, el Chino Zavala, el Gago Montana, Eloy Carrillo, el Gallo Giro, Luís Hungría, Roberto Vera, Isaías Otoya, Galo Velázquez, Washington Barzola, José Rosero, Daniel Guanín, Eugenio Espinoza, Jaime ‘Chico de Oro’ Valladares, Napoleón Gamboa y muchos más. Más allá de nuestros ídolos, cada uno nos fue dejando una hermosa historia que se perdió con el tiempo. A Gamboa lo vimos ganar un título bolivariano y más tarde venció a un grande del boxeo profesional como el uruguayo Gualberto ‘Fierrito’ Fernández, en una noche llena de luces y gloria para el deporte ecuatoriano. Napoleón fue ídolo y maestro de juventudes, y me parece que ya es más de un siglo que no está entre nosotros. A quienes llevamos mucho tiempo haciendo periodismo nos es imposible olvidar a los amigos que ya no suben más a los tinglados de Sudamérica. Sin embargo ellos seguirán siendo una luz inextinguible en el deporte nacional. En estos días de tantas controversias, del surgimiento de falsos líderes y más redentores del deporte, a nuestros ídolos no hay que llorarlos. Traspasaron fronteras como deportistas.

José Emilio Ruiz Ortiz