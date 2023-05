La verdad nos hará libres

La intervención del presidente de la República, Guillermo Lasso, nos dio una bofetada con guantes blancos a todos los incrédulos y detractores, y en especial a aquellos, sí, a aquellos que lo acusaron y se convirtieron en judas, traicionando la patria; a esa Asamblea Nacional, con muchos legisladores con malicia, y pocos que en verdad luchan por sobrellevar en paz a nuestro Ecuador bendecido.

Dios le dio sabiduría espiritual a nuestro presidente y supo defenderse con la verdad.

Como discípulo de Dios se mantuvo fiel a su palabra y la verdad lo hizo libre. La libertad no se destruye por la presión sino por el pecado. La palabra de Dios da gracia al humilde, al que no está conforme con las cosas que suceden, como el caso de la Asamblea Nacional, que destruye a un pueblo que confió en sus legisladores, que no imparte justicia y equidad.

Los mentirosos se disfrazan como quienes dicen la verdad, pero la verdad saldrá a la luz, y se desenmascaró a los traidores de la patria.

Javier Valarezo Serrano