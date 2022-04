Que todo guayaquileño vea reflejados sus impuestos en su sector

La esperanza nunca termina, pero sí nos agotamos de exigir obras en Urdesa Central, en especial en Circunvalación Sur. Se han enviado cartas con firmas y fotografías pidiendo atención a las peatonales, que están abandonadas, con jardineras convertidas en botaderos de basura y con el piso mugre y lleno de monte. El exalcalde León Febres-Cordero deseaba darle a Circunvalación Sur calidad de avenida, ampliando las aceras para beneficio del peatón. Pero la ansiada regeneración no se pudo realizar. Tuvo un trabajo titánico para devolvernos el orgullo de ser guayaquileños, algo que se está perdiendo en los momentos actuales; ya no vivimos con la dignidad que merecemos. El exalcalde Nebot ofreció regenerar Circunvalación Sur, empotrar cables, arreglar aceras y peatonales. Enviamos cartas a su despacho, que fueron recibidas y contestadas: la regeneración llegaría. No lo hizo. Él siguió embelleciendo el Malecón e hizo otras obras en favor de Guayaquil para convertirla en ciudad turística. El descontento de que no hay obra municipal no es solo de los afectados, también lo dicen los periodistas y el concejal independiente, Dr. Vanegas: que no había nunca sesionado está Alcaldía, como lo hicieron las anteriores alcaldes, abierta a quien desearía escucharlos. No hay mejor publicidad que un guayaquileño que vea reflejado sus impuestos en su sector.

Laura Gómez Serrano