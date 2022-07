Gente irresponsable

Sr. Iza. Usted no me representa. No se tome mi nombre para decir: “estoy hablando en nombre de todos los ecuatorianos”. Ud. le decía al presidente que “no acepte imposiciones del FMI” ¿Quién es usted para decirle esas cosas? Soy un ciudadano común y corriente, de los que va a mercados y comisariatos de Guayaquil cada semana y sé cuánto vale la libra de papa y el litro de aceite. Esto y otras cosas han subido en 300 % sin que ninguna autoridad ponga orden. Por su culpa, y por la del presidente en funciones, los precios de productos de primera necesidad y de la canasta básica han subido. Por su culpa, pues es responsable directo de los actos de vandalismo: quema de llantas, de vehículos policiales, de documentos de la Fiscalía, de una agencia bancaria en Puyo, saqueos en propiedad privada. No hay alimentos y hay desabastecimiento de productos de la sierra que vienen a la costa, ya que por su culpa está obstruido el paso por las movilizaciones y el vandalismo, y aquí pierden todos. La culpa es del presidente también: en una decisión política y no técnica incrementó el SBU en $25 (ningún gobierno lo incrementó en ese monto desde que estamos en dolarización). Allí aumentaron los precios. La gente no le cree porque prometió muchas cosas en campaña y creó impuestos aunque dijo que no lo haría. Alguien tiene que tomar medidas radicales. No podemos seguir así.

Roberto Flores