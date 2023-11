Cartas de lectores: Función vicepresidencial

Nuestra Constitución tiene que ser derogada o reformada para que un vicepresidente se convierta en un administrador del Estado, que recorra las provincias, siendo canal de investigación e información, para que el presidente esté pendiente de problemas, buscar soluciones urgentes. Cuando deje el cargo, el Consejo Nacional Electoral convocará a elegir su reemplazo, sea el soberano quien lo elija y no a dedo. ¿De varios vicepresidentes que ha tenido el Ecuador, qué mérito han tenido? Ninguno, cuando existen excelentes profesionales para ocuparlo; si seguimos así, seguiremos subdesarrollados. La democracia tiene que caminar con el desarrollo global, para beneficiar a las mayorías. Saldremos de traumas, sumado ello a una total revolución ética y moral en el país, necesaria para acabar con la corrupción e impunidad. El que aspire cargo a público, requisito: no tener juicios penales, administrativos por el Estado, alimentos, etc. La anunciada consulta debe aprovechar las preguntas aprobadas por la Corte Constitucional, concordante con la realidad del país, mejorar su pésima situación. Preguntas con soluciones inmediatas a sus problemas, de nada servirá volver con preguntas fuera de lugar. Procedimientos inmediatos para extraditar sentenciados, recuperar dineros sustraídos por corrupción. Poner en vigencia la cadena perpetua, igual, a jueces que no apliquen las leyes. Mecanismos para la producción nacional. Creación de empleos con nuevas fábricas, empresas, almacenes, negocios, etc. Dichas reformas deben tener duración de 12 años para ver resultados, caso contrario seguiremos en un reformismo interminable. Partido que llegue a gobernar, que se despoje de su línea partidista, gobierne para el país y cumpla lo ofrecido, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad. Escoger personas de confianza, con las que hizo alianzas, profesionales sobresalientes honestos, capaces y experimentados. Ley de la materia: exija que nadie tenga discapacidad probada para ser candidato a ninguna dignidad de elección popular, porque tiene que desplazarse por el país.

Jorge Arámbulo