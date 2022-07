Fenómeno socioeconómico

Al igual que la libertad de expresión y los juicios por jurado, el derecho individual a portar armas es parte primordial de la identidad americana. Protege a la democracia y garantiza que todo ciudadano tiene poderes frente al Estado y a sus conciudadanos. El ‘Bill of Rights’ se propone poner ciertos derechos fuera del alcance de las discrepancias políticas. Autorizar a jueces a anular derechos garantizados por la Constitución argumentando que han pasado de moda es poner en peligro todas las libertades constitucionales. Leyes de armas más estrictas no reducen el crimen ni previenen las masacres. Debemos enfocar la violencia como un fenómeno social o económico y no legal.

Alfredo Vepero