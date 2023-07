Desperdicio de agua potable

Es un clamor a nivel mundial que se consuma el agua potable de manera racional, ya que actualmente -y cada vez más, pues se agudizará en el futuro- no se dispone de suficiente agua potable para el consumo en el mundo. Cada vez disminuyen las fuentes tradicionales de agua, como las subterráneas ,y regiones enteras carecen ya de agua potable. Por esto los organismos internacionales y nacionales llaman a la población a consumir agua con responsabilidad, sin malgastarla o desperdiciarla. Desgraciadamente Ecuador es el segundo país en Latinoamérica que más agua consume por habitante. El consumo a nivel mundial según estos organismos debe ser de alrededor de 100 litros por día, por habitante, pero en Ecuador se consume un promedio de 170 l/día por habitante, y según información de la Emapp, el último mes, Quito consumió un promedio de 250 l/día, lo cual es un absurdo. Se deduce según estas cifras que en Ecuador, y principalmente en Quito, el precio por m3 del agua es tan barato que la gente no se concientiza sobre su consumo. La experiencia nos dice que solo cuando le golpean el bolsillo la gente aprecia el valor real del bien; por ahora no le importa y lo desperdicia inmisericordemente. Un llamado a la Emapp Quito para que opte por una tabla que tome como base 100 l/día por habitante y por encima de este tope se incremente la tarifa de manera significativa.

Francisco Terán