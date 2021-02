Cruzar la calle en Urdesa Central

A los adultos mayores nos aconsejan caminar, no se puede. Las aceras, de Ilanes hasta V. E. Estrada están en piedra. En Ilanes, al no haber líneas para peatones debemos esperar que dejen de pasar carros para cruzar. Han puesto asfalto, pero no han inspeccionado que este llegue hasta la acera; se han robado las rejillas de las alcantarillas convirtiendo las esquinas en trampa mortal. Ya me caí por querer cruzar por la acera sin fijarme que había un hueco inmenso. Tuve raspones en codos, rodillas y columna. Una señora que cruzaba en su vehículo me ayudó a levantarme, no hubiera podido sola. ¿Qué hubiera sido de mí si pasa un vehículo o una moto y me atropella?

Laura Gómez Serrano