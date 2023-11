Así nos asustaban nuestra mamás cuando no queríamos comer o dormir; pero ahora ha vuelto el cuco personificado en Leonidas Iza, amenazando mediante un comunicado del 19 de octubre de este año, a un presidente de la República que acaba de ganar elecciones y aún no se posesiona. De la forma más descomedida y prepotente le exige que en su plan de gobierno incluya los 15 puntos que surgieron del vandalismo de octubre y junio de negro recuerdo para nuestro pueblo, que fueron demostración de terrorismo al más alto nivel, con incineración de ciudades, envenenamiento de agua potable, cierre de pozos petroleros, ataque a la empresa privada, etc. ¿Pero quién se ha creído que es este pseudodirigente, mariateguista o socialista de pacotilla que dice representar a pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales, que nunca ha luchado por los verdaderos problemas de esos sectores? No se da cuenta de que ya no tiene ni siquiera el respaldo de los indígenas, que ya se dieron cuenta de la clase de dirigentes que son y no votaron ni el 4 % por el candidato indígena; hoy solo tienen cinco asambleístas. ¿No se da cuenta de que en las provincias de la Sierra ganó Daniel Noboa y con margen mayor en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, donde hay mayor presencia indígena? Habla de ser el salvador de las clases más desposeídas y su bandera de lucha es el subsidio a los combustibles, que favorece a los más ricos, a contrabandistas y narcotraficantes, teniendo que dedicar a su importación recursos que servirían para mejorar la salud, seguridad y educación del pueblo, como hizo el actual presidente de Colombia. ¿No diferencia entre subsidiar y focalizar? ¿Cuándo ha luchado y propuesto proyectos que solucionen necesidades urgentes del indigenado, como pobreza, falta de empleo, mala educación, desnutrición de la niñez, salud, calidad de vida del sector rural? Usted, Sr. Iza, es un oportunista que sirve a los políticos que más le ofrecen, como el correísmo, partido con el cual coinciden los seguidores del socialismo siglo XXI, que tantos males ha causado a nuestros hermanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua. Sr. Iza, le propongo que se lance a la presidencia en las elecciones de 2025 y le ofrezco votar por usted en la segunda vuelta. Ojalá supere la votación del Sr. Yaku Pérez. Señor presidente electo, no claudique ni dialogue con estos dirigentes; el pueblo votó por su plan de gobierno y tiene su respaldo.

C. Wellington Ríos Villafuerte