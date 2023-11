Cartas de lectores: ¿Son realmente expertos?

De acuerdo a las noticias, un grupo de como 100 académicos, intelectuales y políticos advierten del ‘peligro’ de las ideas de Milei para Argentina: dolarizar la economía y reducir el tamaño del Estado. Entre los firmantes se encuentran economistas “de larga trayectoria internacional”: gente del banco Mundial, de la Cepal, ministros de Petro y Gaviria... No soy economista, pero tampoco tonto, y para razonar me baso en verificar únicamente las economías dolarizadas de Panamá y Ecuador. Creo que ponerme a escribir las bondades y beneficios de que Ecuador esté dolarizado es pérdida de tiempo. Por otro lado, si me pongo a revisar el Ecuador de 77 diputados vs. los 137 de ahora, el Ecuador de menor tamaño de Estado (y menor corrupción) vs. el obeso Estado que tenemos ahora (y una extensa e impune corrupción), ¿de dónde me vienen con que un Estado esbelto es perjudicial para la economía? Por eso me vienen preguntas a la mente: ¿quiénes son los que dan el calificativo de ‘expertos’ a estas personas? ¿Son realmente expertos u obedecen a una doctrina ideológica?

David Ernesto Ricaurte Vélez