Cartas de lectores: También son los candidatos

Escucho los justificativos que se están dando sobre las razones de la pérdida de la Sra. González. El grupo político que la auspició no ha sabido recapacitar sobre el comportamiento de sus líderes: agresivos, confrontacionales, polémicos, prepotentes, ofensivos, menospreciativos, creedores de la posesión absoluta de la verdad, etc. Como malos políticos no han tenido la visión para aquilatar la evolución del electorado: el pueblo se cansó de tanto enfrentamiento, grosería, burla sarcástica y prepotencia. En las provincias donde las autoridades locales son de esa tendencia, salvo Manabí, sus resultados no fueron halagadores. En Pichincha les fue realmente mal, en Guayas hubo demasiada cercanía en los resultados como para calificar una influencia de dichas autoridades locales, no se diga en Azuay, donde el prefecto no tuvo ni un atisbo de simpatía del pueblo. ¿Ganaron las autoridades locales realmente las elecciones? Los resultados muestran clara tendencia de rechazo a las propuestas de ese grupo político y por segunda vez consecutiva los resultados confirman que no han aprendido las lecciones. Escogen candidatos poco empáticos y además, de escaso acerbo intelectual, repetidores de consignas dictadas por alguien más, y con muestras claras de falta de razonamiento. Eduquemos a nuestro país, no permitamos que cada elección nos enfrentemos a remedos de liderazgos políticos.

José M. Jalil Haas