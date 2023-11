Cartas de lectores: Al señor Leonidas Iza

He leído con mucha preocupación su advertencia/exigencia a Daniel Noboa. Su tono y el contenido de su discurso distan mucho de lo que se espera de un patriota o un verdadero líder comunitario. Es más una declaración de guerra, cuando aún ni ha iniciado su gobierno el nuevo presidente. Usted pone en evidencia su actitud egoísta, prepotente, egocéntrica, y la impone al resto de la ciudadanía, cual si fuéramos sus fieles seguidores. No he visto, desde un principio, que usted tenga, por lo menos la intención de sacar al indigenado de su actual situación: no se ven proyectos de superación personal, ni de educación adecuada para el progreso o el desarrollo; ni menciona la lucha contra la desnutrición crónica infantil, tan pronunciada entre los indígenas, ni proyectos para mejorar su sistema de salud; pide a los gobiernos que lo hagan, pero usted, nada. Tampoco se ve nada en mejorar la actividad agrícola, ni agropecuaria entre sus seguidores. Deje de hacer revueltas agresivas contra el resto de la sociedad, de agredir a los ciudadanos que viven tranquilos en las diferentes ciudades; contribuya con ideas al mejoramiento del Ecuador, no solo resalte lo que usted cree que son aspiraciones del pueblo, a ver si gana algo de la popularidad que perdió por comportarse y hacer comportar a sus seguidores como vándalos y destructores. Ecuador necesita líderes que piensen en el futuro, en las nuevas generaciones, no falsos líderes, como usted y otros, que conducen a sus seguidores a fortalecer sus posiciones políticas y aspiraciones personales, sin importar el bienestar de las mayorías. Existen sospechosas coincidencias entre usted y otro líder político que acaba de ver con amargura el fracaso de su participación en las elecciones; al igual que usted pretende un protagonismo con proclamas subversivas. Ni el dogmatismo ni el fanatismo son los mejores consejeros para ningún político, los estanca en ideas fijas y proclamas desactualizadas. Se supone que usted obtuvo una ingeniería en una buena universidad; no lo demuestra. No le auguro futuro con el electorado, salvo el indígena, menos preparado que usted.

José M. Jalil Haas