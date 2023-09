Al 15 de septiembre de 2023 las Reservas Internacionales (RI) sumaron $ 7.254 millones. Antes se llamaban Reservas monetarias internacionales de libre disponibilidad. El candidato ha dicho que va a utilizar de allí $ 1.500 millones. La candidata ha dicho que va a tomar de allí: $ 2.500 millones. Estas dos personas no saben o sus asesores no sabrán que este dinero no se puede tocar porque no es caja chica de los gobiernos de turno o de los candidatos a la Presidencia de la República de turno. No puede ni debe utilizarse para gasto corriente. En Ecuador, según el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF), las RI se definen como el total de activos externos líquidos denominados principalmente en dólares, los cuales son administrados por el BCE. Este es el depositario de los recursos públicos, privados y de la economía popular y solidaria, incluyendo sus relaciones con el exterior. Adicionalmente, el BCE debe garantizar la provisión de circulante a escala nacional. Las RI constituyen el monto de activos líquidos, en dólares, de que dispone el BCE de manera inmediata para cumplir con las obligaciones con el exterior requeridas por sus depositantes (entidades del sector público, privado y de la economía popular y solidaria). Hace pocos días, la candidata en un canal de TV que la entrevistó en horas de la mañana, de las tantas barbaridades que dijo: (1) que no va a eliminar los subsidios y (2) que su asesor principal será un expresidente, prófugo de la justicia ecuatoriana. Pregunto: ¿Y qué va a pasar con los ingresos petroleros que el país dejara de percibir por el resultado de la consulta popular Yasuní-ITT, en alrededor de $ 1.200 millones anuales? ¿Y el déficit fiscal de alrededor de 5.000 millones de dólares?. El/la que gane las elecciones en octubre/15 tiene que hacer un diagnóstico de la situación actual, y que la única forma de obtener ingresos, así como está el país hoy es eliminando subsidios y/o subiendo impuestos. El país está convertido en un verdadero desastre por culpa del gobierno actual: en inseguridad, en salud, en educación.

Roberto Flores